Інфлюенсер знову переміг: Джейк Пол одноголосним рішенням суддів здолав Чавеса

У ніч на 29 червня на арені "Honda Center" у місті Анагайм, штат Каліфорнія, у двобої зійшлися інфлюенсер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) та колишній чемпіон світу у середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший (54-7-1, 34 КО).

Бій завершився перемогою Джейка Пола одноголосним рішенням суддів.

Не дуже вдалий перший раунд з точки зору яскравості. Пол контролював хід джебом, а Чавес зайняв вичікувальну позицію.

Мексиканець продовжив бути інертним і в другому раунді. Блогер почав після джеба підключати праву руку – відчутного результату це не дало, але для суддів згодиться. У схожому стилі пройшов і раунд №3.

👀🥊👀🥊



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Наступні три хвилини нарешті почав вмикатися і Хуліо Сезар. Джейк був активнішим, але опонент зустрічав і проводив комбінації. Раунд №5 запам'ятається ударом нижче пояса від Чавеса-молодшого, але Пол швидко прийшов до тями.

Шостий раунд був поки що найбільш активний від боксерів. Обидва старалися загострювати, вперше за бій йшли в активні розміни.

У сьомому раунді бійці дозволили собі трешток, чим розважили публіку, а двобій продовжував бути монотонним. Американець тримав дистанцію за рахунок переваги в габаритах, впевнено йдучи до перемоги за очками.

У дев'ятому раунді Чавес-молодший секунд 15 доводив рефері, що Джейк ударив його нижче пояса. Мексиканця, напевно, це розізлило. Дуже солідна остання хвилина від нього. Утім, для перемоги треба буде лише нокаут, занадто багато втрачено.

Останні 3 хвилини також краще провів ветеран. Ймовірно, Джейк спеціально діяв другим номером, розуміючи, що зробив для тріумфу достатньо.

Julio Cesar Chavez Jr. is FEELING it 🙌



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Бокс

Джейк Пол (США) – Хуліо Сезар Чавес-молодший (Мексика) UD 10 (99-91, 97-93, 98-92)

Нагадаємо, перспективний Флойд Скофілд у першому раунді нокаутував колишнього чемпіона світу.