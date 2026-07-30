Були дві теорії змови: менеджер Пренги зізнався, чи навмисно його клієнт програв Джошуа

Кіт Салліван, менеджер албанського боксера надважкої ваги Крістіана Пренги (20-2, 20 КО), висловився про нещодавню поразку його клієнта від Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО).

Його цитує TalkSport.

Він спростував чутки, що албанець нібито навмисно програв Ей Джею.

"Були дві теорії змови. Перша – що до нашого кута підійшов Туркі, якого навіть не було у Джидді, і друга – що підійшов хтось із Sela чи Matchroom. Але ви можете передивитися відео та побачити, такого не було. Крістіан сам себе виснажив у першому раунді. Перед другим інструкції у куті були такими: "Продовжуй робити те саме, тисни, працюй джебом і використовуй свої можливості". Але коли пролунав гонг і Крістіан підвівся зі стільця, він сказав мені, що відчув себе так, ніби знову опинився в тому ліжку, де провів останні 8 днів перед поєдинком", – заявив менеджер Пренги.

За його словами, провів поганий табір, адже прямо під час підготовки до поєдинку перехворів. Через що із плану його підготовки вилетіли три тижні.

Попри це Салліван наголосив, що він не шукає виправдань для Крістіана. На думку менеджера, під час бою албанець знизив темп і дав супернику шанс, яким сповна скористався британський супертяж.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді в Ер-Ріяді. Хоча у стартовій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні, після якого зумів відновитися.

Після переможного повернення чимало людей із боксерської спільноти почали радити Ей Джею піти на пенсію. Серед них були Майріс Брієдіс та Карл Фроч. Натомість Олександр Усик позитивно оцінив прогрес британського супертяжа.

Попереду Ентоні повинен провести двобій проти земляка Тайсона Ф'юрі. Двобій може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.