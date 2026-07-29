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Допоміг Маріушу з грошима: Усик несподівано подякував Ф'юрі після перемоги над польським ветераном

Софія Кулай — 29 липня 2026, 11:55
Допоміг Маріушу з грошима: Усик несподівано подякував Ф'юрі після перемоги над польським ветераном
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про бій Тайсона Ф'юрі проти Маріуша Ваха, у якому перемогу технічним нокаутом святкував британець.

Його слова передає Boxing King Media.

Український боксер пригадав, як раніше польський ветеран був його спаринг-партнером.

"Я знаю, хто він – польський гангстер. Це жарт, Маріуш не гангстер, Маріуш – хороший хлопець, спортсмен", – відповів Олександр.

Усик раптово подякував британському супертяжу, який допоміг супернику заробити гроші, які він віддав на благодійність.

"Я дякую "Жадібному пузу", бо Тайсон допоміг Маріушу з грошима. "Жадібне пузо", ти найкращий. Ти найкращий, але ти жадібний", – сказав українець.

Непереможений боксер із Криму наприкінці зізнався, що виклик проти "Циганського короля" був для нього найскладнішим у його кар'єрі.

Нагадаємо, що Усик двічі здолав Ф'юрі у 2024-му році, після чого Тайсон вчергове пішов на пенсію. Після звитяги над Вахом у проміжному бою британець знову заговорив про закінчення кар'єри.

Ділліан Вайт спрогнозував закінчення кар'єри Ф'юрі та Ентоні Джошуа після очного протистояння.

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