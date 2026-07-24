Наступний Джошуа? Ф'юрі технічним нокаутом переміг 46-річного Ваха

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) здобув перемогу в поєдинку проти 46-річного поляка Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Бій відбувся на Max Muay Thai Stadium у Таїланді та завершився у восьмому раунді.

Тайсон Ф'юрі повністю домінував протягом усього поєдинку. Розпочавши бій у спокійному темпі, британський ексчемпіон поступово нарощував тиск. Маріуш Вах майже не атакував, здебільшого захищався та намагався вижити під серіями аперкотів і силових ударів у ближньому бою.

🥊5 UPPERCUTS FROM TYSON FURY IN ROUND 5👀 pic.twitter.com/5RmXwnupuT — Boxing King Media (@boxingkingmedia) July 24, 2026

У підсумку Вах відмовився виходити на восьмий раунд. Тайсон Ф'юрі здобув перемогу технічним нокаутом (RTD).

Це був проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.

ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.