Наступний Джошуа? Ф'юрі технічним нокаутом переміг 46-річного Ваха
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) здобув перемогу в поєдинку проти 46-річного поляка Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).
Бій відбувся на Max Muay Thai Stadium у Таїланді та завершився у восьмому раунді.
Тайсон Ф'юрі повністю домінував протягом усього поєдинку. Розпочавши бій у спокійному темпі, британський ексчемпіон поступово нарощував тиск. Маріуш Вах майже не атакував, здебільшого захищався та намагався вижити під серіями аперкотів і силових ударів у ближньому бою.
У підсумку Вах відмовився виходити на восьмий раунд. Тайсон Ф'юрі здобув перемогу технічним нокаутом (RTD).
Це був проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.
ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.