Сіренко розповів, кого підтримуватиме у британській дуелі Ф'юрі – Джошуа

Український боксер Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) розповів, кого підтримуватиме у протистоянні між Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його цитує Sport.ua.

Кривдник Отто Валліна зізнався, що більше його серце лежить до Ей Джея.

"Особисто мені більше імпонує Джошуа. Я б хотів, щоб він переміг, і вважаю, що він має для цього весь необхідний арсенал", – сказав Владислав.

Нагадаємо, що Сіренко нокаутував шведа наприкінці останнього 10-го раунду.

Щодо британської дуелі, то Джошуа та Ф'юрі підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Двобій може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Напередодні обидва британці провели свої проміжні поєдинки: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі впорався із польським ветераном Маріушом Вахом.