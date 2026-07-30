Навіть команда Усика не допомогла: відомий тренер розкрив головний мінус Джошуа перед Ф'юрі

Британський тренер Дейв Колдвелл висловився про протистояння Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Наставник зазначив, що однією зі слабких сторін Ей Джея є його підборіддя. За словами Колдвелла, британець точно працював над вирішенням цієї проблеми, але Ентоні знадобилося лише 10-15 секунд, щоб пропустити аперкот.

Вже у першому раунді Джошуа несподівано побував у нокдауні, хоча у підсумку переміг, нокаутувавши албанця у другій трихвилинці.

"Найцікавіше, що у нас були бійці в минулому, у яких не було міцного підборіддя, але потім вони навчилися захищати підборіддя, щоб воно не стало мішенню. Очевидно, що це проблема, яку знають усі, хто працював з Ей Джеєм: він ніколи не мав найкращої стійкості до ударів. Тому вони, очевидно, шукали способи захистити підборіддя. Тепер він працює з командою Усика. В Усика є захисні навички, які дозволяють не пропускати удари. Нині мало хто може зрівнятися з ним. Очевидно, що останні кілька місяців вони працювали над цим, але йому знадобилося 10-15 секунд, щоб пропустити аперкот", – сказав Колдвелл.

Раніше Ділліан Вайт оцінив стійкість Джошуа до ударів після нокдауну від Пренги

Також коуч поділився думкою щодо майбутньої британської битви Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Він не вірить у те, що "Циганський король" володіє тією ж стійкістю до ударів, що й раніше. Тому, на думку Колдвелла, Ей Джею потрібно буде з самого початку піти в атаку та викластися на повну.

"Можливо, варто ризикувати. Він не зможе перебоксувати Тайсона Ф'юрі. Якщо залишилась хоч частина старого Ф'юрі, він не перебоксує його. Потрібно просто накинутися на нього, розбити, завдати потужних ударів, а потім подивитися, що буде. Але небезпека в тому, що Тайсон може спіймати його в цей момент. Але якщо він просто боксуватиме, то Ф'юрі теж його може спіймати. Його не складно буде спіймати", – зазначив наставник із Великої Британії.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську дуель Ф'юрі – Джошуа.