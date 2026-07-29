Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Влучить справа: Усик зробив точний прогноз на битву Джошуа та Ф'юрі

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 13:08
Влучить справа: Усик зробив точний прогноз на битву Джошуа та Ф'юрі
Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від поєдинку своїх колишніх суперників Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), який має відбутись наприкінці 2026 року.

Його слова передає All Out Fighting.

Український боксер вважає Ей Джея фаворитом протистояння. Він спрогнозував, що битва зіркових британців не триватиме повну дистанцію та завершиться достроково.

"Джошуа нокаутує Ф'юрі в шостому раунді. Ей Джей влучить справа", – сказав Усик.

Зазначимо, що напередодні Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі провели проміжні поєдинки перед очним протистоянням. Ей Джей у другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а "Циганський король" переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Раніше повідомлялося, що британці вже підписали контракт на бій. Орієнтовно він має відбутись у четвертому кварталі 2026 року.

Читайте також :
Сьогоднішній Ей Джей кращий, ніж тоді, коли бився зі мною: Усик – про прогрес Джошуа
Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Залиш цей спорт зараз, бо все скінчено: колишній чемпіон закликав Джошуа піти на пенсію
Голуб – про Джошуа: Не помилки визначають чемпіона, а реакція на них
Вайт спрогнозував завершення кар'єри Ф'юрі та Джошуа після очного бою
Сьогоднішній Ей Джей кращий, ніж тоді, коли бився зі мною: Усик – про прогрес Джошуа
Саме такі речі й визначають чемпіона: Белью оцінив здатність Джошуа тримати удари

Останні новини