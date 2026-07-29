Влучить справа: Усик зробив точний прогноз на битву Джошуа та Ф'юрі

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від поєдинку своїх колишніх суперників Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), який має відбутись наприкінці 2026 року.

Його слова передає All Out Fighting.

Український боксер вважає Ей Джея фаворитом протистояння. Він спрогнозував, що битва зіркових британців не триватиме повну дистанцію та завершиться достроково.

"Джошуа нокаутує Ф'юрі в шостому раунді. Ей Джей влучить справа", – сказав Усик.

Зазначимо, що напередодні Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі провели проміжні поєдинки перед очним протистоянням. Ей Джей у другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу, а "Циганський король" переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Раніше повідомлялося, що британці вже підписали контракт на бій. Орієнтовно він має відбутись у четвертому кварталі 2026 року.