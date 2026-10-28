Я намагався б його відмовити: відомий тренер розкритикував повернення Ломаченка

Мексиканський тренер Абель Санчес розповів, що йому не подобається рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) відновити професійну кар'єру після проблем зі спиною.

Про це він висловився в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Це як із поверненням Кроуфорда. Чого ще можна досягти, окрім абсолютного чемпіонства? Я вважаю, що в нього й так неймовірна кар'єра, чудова історія. Тому я й сумніваюся в доцільності його повернення. Хоча розумію, чому він цього хоче", – відповів Абель.

Він зізнався, якби був наставником українського боксера, то б обов'язково відмовив його від відновлення кар'єри.

"Я намагався б його відмовити. Звісно, я підтримав би будь-яке його рішення, але зробив би все можливе, щоб вказати на всі підводні камені й негативні сторони такого рішення. Безумовно, у нього є й чимало позитивних сторін. Але йдеться не про те, щоб він бився за звання абсолютного чемпіона у 38 років. На той час йому вже буде 40", – зазначив Санчес.

Боксерський коуч додав, що повернення Ломаченка може закінчитися поразкою та залишити пляму на його кар'єрі.

Журналіст Ден Рафаель вже повідомив, що Василь підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank та повернеться на ринг у лютому 2027 року.

Український боєць вже розповів про свої чемпіонські цілі, а промоутер Олександр Красюк пояснив, навіщо "Матриця" відновив кар'єру, яку влітку 2026-го закінчив через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Катмен Раc Анбер розповідав про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу з України.

На тлі камбеку 38-річному українцю приписували двобій проти переможця зустрічі Емануеля Наваррете проти О'Шакі Фостера. Тріумфатором цієї дуелі став Фостер.