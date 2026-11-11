Значно майстерніший за 75% нинішніх бійців: легенда боксу – про повернення Ломаченка

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс розповів, що думає про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) повернутись на профі-ринг після тривалої паузи.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю ALL THE SMOKE FIGHT.

"Гадаю, Ломі була потрібна ця пауза, щоб перезавантажитися, адже він бився дуже довго. У нього за плечима понад 400 аматорських поєдинків. Це величезний термін. А потім перехід у професіонали – і знову той самий шалений ритм. Тож, вважаю, перерва була йому справді необхідна. Вона дозволила йому переосмислити ситуацію та усвідомити, що його категорія – друга напівлегка вага, і це справді так. Тепер він зможе завершити кар'єру так, як сам того хоче. Навіть у 38 років Лома значно майстерніший за, мабуть, 75% нинішніх бійців. Тож у 38 із ним усе буде гаразд", – сказав Джонс.

Зазначимо, що напередодні Ломаченко перепідписав контракт з компанією Top Rank, яка організує наступний бій боксера у 2027 році. Раніше повідомлялося, що першим суперником аккерманця має стати Чарлі Суарес (19-0, 11 КО).

Сторони близькі до домовленості щодо очного протистояння. Очікується, що воно відбудеться 13 лютого.

У своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Василь переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього через рік він оголосив про завершення кар'єри.