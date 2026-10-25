Фостер в ефектному стилі здолав Наваррете в бою за три чемпіонські титули

Американський боксер О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) став об'єднаним чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі.

Він здолав мексиканця Емануеля Наваррете (40-3-1, 33 КО) в поєдинку за титули WBC, WBO та IBF. Бій на арені Frost Bank Center у Сан-Антоніо тривав усі регламентовані 12 раундів.

З перших хвилин протистояння Фостер почав домінувати в рингу завдяки швидкості, чудовому таймінгу та фірмовим коротким прямим ударам. Розмашистий стиль Наваррете виявився недієвим – американець впевнено забирав за очками раунд за раундом.

У десятій трихвилинці мексиканець спробував перехопити ініціативу. Він агресивно атакував володаря пояса WBC, але О'Шакі вистояв.

Кульмінацією поєдинку став фінальний 12-й раунд, у якому Фостер вирішив не просто обережно довести бій до перемоги, а пішов за достроковою. Він двічі ударами справа відправив Емануеля на настил, але все ж нокауту не сталось.

Ці яскраві нокдауни остаточно закріпили перевагу американця на суддівських записках. Він забрав у Наваррете титули WBO та IBF, перемігши з рахунком 118:108, 118:108 та 115:111.

Огляд бою Фостер – Наваррете

Зазначимо, що Фостер до цього востаннє виходив на ринг у травні. Тоді американець захистив пояс WBC, здолавши рішенням більшості суддів свого земляка Реймонда Форда (18-2-1, 8 KO).