Фостер і Ломаченко домовились між собою про бій у 2027 році

Володар поясів WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостер (26-3, 12 KO) запропонував Василю Ломаченку (18-3, 12 КО) провести очний поєдинок.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Після перемоги над Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 КО), американець підійшов до аккерманця, який перебував у рингсайді. Боксери потиснули один одному руки й Фостер звернувся до Василя.

Він висловив бажання розділити ринг. Вони обидва погодились побитись між собою у 2027 році.

Нагадаємо, що Ломаченко свій останній бій провів у травні 2024 року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього він завершив кар'єру через проблеми зі спиною, але згодом вирішив повернутись.

Головною мотивацією представника України є статус абсолютного чемпіона світу. Очікується, що він може побитись із Чарлі Суаресом (19-0, 11 КО) уже у листопаді.