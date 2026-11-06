Ломаченко: Бог любить трійцю, от і ми спробуємо втретє!

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) пояснив своє повернення на ринг бажанням здобути титул абсолютного чемпіона.

Відповідний пост він опублікував у Фейсбук.

"Думав, що більше ніколи не вийду в ринг як боксер! Але у Господа нашого Ісуса Христа інші плани щодо цього! Радий знову проживати це боксерське життя! Дякую всім, хто знову бере участь у цьому забігу! Дякую компанії Top Rank та Бобу Аруму за наданий шанс знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу!", – зазначив боксер.

Окремо він відзначив роль в поверненні Егіса Клімаса, який вірив у нього.

"Егісу – окрема пошана та подяка за те, що він, попри мою тверду переконаність у тому, що завершив кар'єру, продовжував вірити в те, що ми знову вийдемо в ринг! Він зробив велику роботу, щоб ми знову були в гонці! Дякую своїй безцінній родині, яка завжди поряд і допомагає мені у підготовці!", – розповів Ломаченко.

Також боксер назвав свою ціль – втретє спробувати здобути титул абсолютного чемпіона світу. Дві попередні спроби завершились поразками – від Девіна Хейні та Теофімо Лопеса.

"Ну і Вам дякую, вболівальники! Отримую дуже багато повідомлень із теплими словами підтримки! Бог любить трійцю, от і ми спробуємо втретє!", – підсумував боксер.

Напередодні Ломаченко перепідписав контракт з Top Rank, яка організує наступний бій боксера у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником українця стане Чарлі Суарес (19-0, 11 КО). Сторони близькі до домовленості щодо очного бою 13 лютого 2027 року.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа, після чого оголосив про завершення кар'єри.