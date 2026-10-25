Ломаченко: Хочу ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) заявив, що хоче знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу у другій напівлегкій вазі.

Про це боксер сказав у коментарі DAZN перед поєдинком Фостера з Наваррете.

"Одного дня я прокинувся й подумав: зараз мені 38 років, і треба ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном. Бо якщо мені буде вже 40 чи 41 рік, тоді стане занадто пізно. Саме тому я ухвалив рішення повернутися", – сказав боксер.

Також Ломаченко пояснив свою тривалу паузу втомою та тим, що легка вага не була його рідною. Тепер боксер повертається у свій природний дивізіон – другу напівлегку вагу.

"Тому що, знаєте, я втомився від боксу, до того ж 135 фунтів [легка вага] – це не моя рідна вагова категорія. А зараз я повертаюся, але повертаюся у 130 фунтів [другу напівлегку вагу] – у свій природний дивізіон. І саме тому я готовий. Наскільки комфортно у 130 фунтах? Я перевірю це наступного року. Можливо, наступного року я проведу бій і оціню свої кондиції", — сказав Василь.

Українець має намір знову завоювати чемпіонські титули й підтвердив свій інтерес до бою з переможцем пари О'Шакі Фостер - Емануель Наваррете.

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Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього він був змушений призупинити кар'єру через проблеми зі спиною.