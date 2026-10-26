Красюк пояснив мотивацію Ломаченка відновити професійну кар'єру

Промоутер Олександр Красюк пояснив мотивацію колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) відновити професійну кар'єру.

Його слова передає Sport.ua.

"Ломаченко двічі вигравав олімпійське золото, але жодного разу не був абсолютним чемпіоном у профі. Думаю, саме це підживлює його мотивацію продовжувати кар'єру. На відміну від Усика, йому ще є що довести, насамперед самому собі", – сказав промоутер.

Також промоутер оцінив бій українця з американцем О'Шакі Фостером, який напередодні об'єднав три чемпіонські пояси в другій напівлегкій вазі.

"Гадаю, для Василя зараз хороший будь-який варіант, який найшвидше дає шанс виграти чемпіонський пояс. А тут йдеться одразу про три. Серед основних ризиків для Василя бачу перевагу Фостера в антропометрії і в бойовій вазі. Втім, за три пояси легких варіантів і не має бути", – підсумував Красюк.

Нагадаємо, що у травні 2024-го український боксер переміг Джорджа Камбососа у бою за пояс IBF та оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною. Однак у травні стало відомо, що Василь повертається на профі-ринг.