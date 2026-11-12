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Зараз не найкращий момент: ексчемпіон застеріг Ломаченка від можливого бою проти Фостера

Софія Кулай — 12 листопада 2026, 17:42
Зараз не найкращий момент: ексчемпіон застеріг Ломаченка від можливого бою проти Фостера
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон Рой Джонс вважає, що Василю Ломаченку (18-3, 12 КО) наразі не варто виходити у ринг проти володаря титулів за версіями WBC, WBO та IBF у другій напівлегкій вазі О'Шакі Фостера (26-3, 12 КО), який перебуває у своїй піковій формі.

Його цитує Boxing News 24.

"Думаю, ця перерва дала можливість Ломаченку переосмислити всю ситуацію та зрозуміти, що йому варто виступати в категорії до 130 фунтів (59 кг). І це справді так. Тепер він може завершити кар'єру так, як сам цього хоче.

На мою думку, Фостер зараз перебуває на піку своєї форми. Тому зараз не найкращий момент, щоб виходити проти нього на бій", – сказав Джонс.

У пресі українцю найбільше приписують протистояння з Чарлі Суаресом, яке може відбутися у лютому 2027 року у Лас-Вегасі. Очікується, що переможець такого потенційного двобою зможе побоксувати проти О'Шакі Фостера. Останній вже назвав умову для такого гіпотетичного поєдинку.

Нещодавно Ломаченко перепідписав контракт із промоутерською компанією Top Rank. Після цього Василь прокоментував своє повернення у профі-ринг.

Нагадаємо, що востаннє український боксер виходив на ринг навесні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього влітку 2026-го оголосив про закінчення кар'єри через проблеми зі спиною, але вирішив повернутися у професійний спорт.

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