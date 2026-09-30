Відомий коментатор розкрив потенційних суперників Ломаченка

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) хоче провести бій проти переможця протистояння Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО) та О'Шакі Фостера (25-3, 12 КО).

Про це інформує спортивний коментатор Браян Кастер на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Поговорив з Егісом Клімасом, і він сказав мені, що Лома повертається лише для того, щоб здійснити свою мрію – стати абсолютним чемпіоном. Але у своїй природній вазі – 130 фунтів. Він хоче битися з переможцем поєдинку Наваррете – Фостер, але наразі придивляється до Какаче. За його словами, перерва пішла Ломі на користь для організму, і після повернення він буде ще кращим", – написав Кастер.

Поєдинок Наваррете – Фостер запланований на 24 жовтня 2026 року у Техасі.

Цікаво, що досвід перемоги над Наваррете є у Дениса Берінчика. Українець здолав Емануеля 18 травня 2024 року у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко планує повернутися у ринг в листопаді у вазі до 58,9 кг.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.

Катмен Раc Анбер розповів про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу з України.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником 38-річного українського боксера буде Чарлі Суарес.

Додамо, що колишній чемпіон світу Едрієн Бронер розповів, що Василю не вдалося б перемогти у гіпотетичному бою Джервонту Девіса.