Одна рука не стискається повністю: відомий катмен розкрив особливість Ломаченка

Катмен Раc Анбер розповів про проблеми з рукою у колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Його слова наводить The Ariel Helwani Show.

Відомий американський спеціаліст зізнався, що через велику кількість операцій одна з рук українського боксера не стискається повністю.

"Випадок із Ломаченком був особливим, зокрема й через те, як доводилося бинтувати йому руки. До початку нашої співпраці він переніс стільки операцій, що одна рука не стискається повністю, тому й бинтувати її треба відповідним чином. Коли я накладаю бинт, здається, ніби рука повністю стиснута, хоча насправді це не так. Є люди, які кажуть: "У мене така-то проблема". А є й інші, які кажуть: "Ні, все гаразд". Тоді я просто бинтую", – сказав Анбер.

Катмен – це фахівець, який відповідає за захист бійця від травм та надання йому екстреної допомоги у перервах між раундами.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа. Після цього вимушено закінчив кар'єру через проблеми зі спиною. Однак згодом стало відомо про ймовірне повернення Василя.

12 серпня автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко розповів, що наступним суперником 38-річного українського боксера буде Чарлі Суарес.

Раніше український тренер В'ячеслав Сенченко оцінив шанси Ломаченка знову стати чемпіоном світу.