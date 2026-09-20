Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

У тому чи іншому форматі: Гірн – про подальшу співпрацю Джошуа з командою Усика

Денис Іваненко — 20 вересня 2026, 12:42
У тому чи іншому форматі: Гірн – про подальшу співпрацю Джошуа з командою Усика
Джошуа з командою Усика
Instagram

Едді Гірн розповів, чи продовжить Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) співпрацю з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає The Fighw Wire.

Останнім часом британець знову почав займатись у залі Бена Девісона, а кілька тижнів тому відвідував Дерріка Джеймса. Промоутер Ей Джея заявив, що наразі не знає остаточних планів боксера, але повного припинення роботи з командою українця не очікується.

"Я думаю, в тому чи іншому форматі він залишиться поруч із командою Усика. Розумієш, він уже тривалий час у Британії. Навіть коли Бен не був його головним тренером, Ей Джей усе одно співпрацював із ним у стратегічному плані, вони постійно залишалися на зв'язку. І він дуже поважає Девісона. До того ж той дуже добре знає Тайсона Ф'юрі.

Як на мене, Бен – взагалі один із найкращих тренерів у світі. Я поки не знаю остаточного рішення Ей Джея щодо того, де саме він розгорне свій тренувальний табір, але Бен Девісон однозначно буде залучений до цього табору й усього підготовчого процесу", – сказав Гірн.

Зазначимо, що під керівництвом команди Усика британець провів два поєдинки. В них він нокаутував Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Проте чимало експертів заявляли, що між боксером і тренерами є проблема з комунікацією через мовний бар'єр. Зокрема, на це звернув увагу ексчемпіон світу Карл Фроч.

Нагадаємо, що у 2026 році підопічні Бена Девісона програли два титульні поєдинки в надважкій вазі. Фабіо Вордлі поступився Даніелю Дюбуа, а Мозес Ітаума не зміг здолати Філіпа Хрговича.

Читайте також :
Відомий інсайдер розкрив нову дату та місце британської битви Ф'юрі – Джошуа
Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик

Едді Гірн

Джошуа не продається: Гірн – про місце бою з Ф'юрі
Ей Джея слід посвятити в лицарі: Гірн – про шанси провести бій Ф'юрі – Джошуа у Великій Британії
Продовжує шкодити поєдинку: Вайт розповів, хто затягує битву Ф'юрі – Джошуа
Тепер нам будуть подавати цей патріотизм: Джордан розніс промоутера Джошуа через бій з Ф'юрі
Думаю, він відбудеться: Гірн назвав найбільший бій у боксі, який хоче побачити

Останні новини