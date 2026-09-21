Це був День Незалежності України: тренер Дюбуа пояснив резонансне суддівське рішення в бою з Усиком

Дон Чарльз висловився про першу битву Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) та Олександра Усика (25-0, 16 КО), згадавши резонансний удар британця нижче пояса.

Його слова передає Shizzio.

Тренер "Динаміта" заявив, що команда розробила план, який працював. Він вчергове сказав, що у п'ятому раунді Даніель не порушив правила, а пробив на межі дозволеного:

"У нас, африканців, є така риса: ми йдемо туди, куди інші бояться ступити. Ми готові йти цим шляхом. Я виріс із таким менталітетом. Усик – теж людина. Він дихає киснем, у нього червона кров. Ми поважаємо його. Він майстер своєї справи. Але ми можемо його перемогти. Тому нам потрібно було розробити план, який дозволить Даніелю успішно битися з цією легендою – діяти на межі. Той удар не був низьким – прийшовся на лінію пояса. Можна згадати всіх тих, хто працював на межі. Флойд Мейвезер, Андре Ворд, усі американці. Вони будували кар'єру, постійно атакуючи суперників джебом у лінію пояса. Пояс боксерських шортів має ширину приблизно п'ять-шість дюймів. Це дозволена зона. Рукавиця влучила саме між верхнім і нижнім краєм пояса. Вона була посередині. Не нижче нижнього краю".

Фахівець назвав свою версію, чому рефері ухвалив рішення дати Усику відновитись. Він заявив, що все через національне свято в Україні.

"Того дня все було проти нас. На стадіоні в Польщі зібралося 43 тисячі глядачів. Це був День Незалежності України. Тож нам довелося б нокаутувати суперника, щоб здобути перемогу. Будь-який спірний момент трактували б на його користь", – сказав Чарльз.

Зазначимо, що боксери розділили ринг 26 серпня 2023 року – через два дні після Дня Незалежності. Олександр тоді переміг нокаутом у дев'ятому раунді.

У 2025-му вони провели реванш. У ньому Усик здолав Дюбуа швидше – у п'ятій трихвилинці.