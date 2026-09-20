Зараз я назвав би ту зупинку правильною: непереможений чемпіон оцінив останній бій Усика

Чемпіон Zuffa та The Ring у крузервейті Джей Опетая (31-0, 24 KO) поділився думками щодо останнього поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

Австралієць, розповів, чи був здивований труднощами, з якими зіштовхнувся український боксер:

"Так. Я дивився нарізки боїв Ріко – там суцільно удари ногами в голову, і я думав, що руками він не надто вміє працювати. Але Верховен діяв дуже незручно: сутулився, постійно пер вперед. А складність для Усика полягала в тому, що Ріко був готовий підтримувати такий тиск протягом багатьох раундів. Він залишався незручним суперником у кожному раунді, розумієш? Зазвичай Олександр "ламає" опонентів і знаходить свій ритм, а тут Ріко просто продовжував напирати, створюючи дискомфорт, не давав Усику зловити ритм – дуже незручний у нього був стиль".

Також Джей висловив своє ставлення до зупинки бою, яка викликала чимало дискусій.

"Зараз я назвав би ту зупинку правильною. Загалом це був хороший поєдинок. Ріко молодець. Битися на тлі пірамід і таке інше – це просто неймовірно", – сказав Опетая.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена достроково наприкінці 11 раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки Усик мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.