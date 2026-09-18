Усик був би для нього легшим суперником, ніж Опетая: Джонс оцінив потенційних опонентів Бенавідеса

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший (66-10, 47 KO) розповів, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) був би легшим суперником для Девіда Бенавідеса (31-0, 26 КО), аніж Джей Опетая (31-0, 24 КО).

Його слова наводить BoxingScene.

Американець аргументував свою заяву щодо потенційних суперників для непереможеного земляка.

"Бенавідес, без жодних сумнівів, є обличчям боксу. Зараз є дуже хороший список претендентів на статус головної зірки, але наразі я обираю Девіда. Усик був би для нього легшим суперником, ніж Опетая. Джей молодший, сильніший. На мою думку, Опетая набагато небезпечніший для Бенавідеса, ніж Усик. Я весь цей час вважав, що йому варто було обрати Олександра, а не Опетаю", – сказав Джонс-молодший.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку Девід нокаутував у 6-му раунді Гільберто Раміреса у Лас-Вегасі. Тоді як Опетая здолав технічним нокаутом у 9-му раунді Ноеля Мікаеляна.

Раніше повідомлялося, що команда Бенавідеса прагне організувати бій проти Усика, а запасним варіантом є зустріч проти австралійського боксера. Директор команди українця Сергій Лапін вже називав ймовірних опонентів Олександра.

Цікаво, що саме можлива битва Бенавідес – Опетая входить до переліку поєдинків, які хоче організувати голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Колишній чемпіон Тоні Белью назвав фаворита такої потенційної лобової дуелі.