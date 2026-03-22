Хоче повторити шлях Усика: непереможений Лапін розкрив свої чемпіонські цілі

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (13-0, 5 КО) висловився про свої чемпіонські плани після дострокової перемоги нокаутом над латвійцем Крістапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО).

28-річний український боксер, який нокаутував суперника вже у першому раунді, зізнався, що ставить перед собою найвищі цілі та прагне повторити шлях Олександра Усика.

"Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу. Я до неї йду і роблю все можливе, щоб стати абсолютним чемпіоном", – заявив Лапін.

Також Даніель розповів, що для нього означає те, що він тренується пліч-о-пліч із колишнім абсолютним чемпіоном у гевівейті.

"Для мене це велика честь. Ми працюємо вже 5 років разом. Тому я хочу повторити шлях Олександра Усика", – додав українець.

Нагадаємо, що Лапін побоксував у рамках вечора боксу Rising Stars, який відбувся у Лісниках. Усик вже підбив підсумки боксерської події, яка відбувалася під егідою Usyk-17 Promotions.

Раніше повідомлялося, що у рамках шоу свої дебютні перемоги на професійному рингу здобули Олександр Хижняк та Кіра Макогоненко. Також свою другу звитягу у професіоналах святкував Дмитро Ловчинський.