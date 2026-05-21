Усик – Верховен. Онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед боєм

У четвер, 21 травня, Олександр Усик (24-0, 15 КО) та Ріко Верховен (1-0, 1 КО) проведуть останню пресконференцію перед очною битвою.

У прямому етері в Україні захід покаже ютуб-каналі DAZN Boxing. Початок – о 21:00 (за київським часом). Боксери поспілкуються із пресою та наприкінці зійдуться у черговій дуелі поглядів.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.