Для мене спортивної інтриги тут немає, – Сіренко дав прогноз на бій Усика проти Верховена

Український боксер Владислав Сіренко поділився своєю думкою щодо майбутнього бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає LuckyPunch.

31-річний боєць розповів, що для нього у цьому протистояння немає жодної спортивної інтриги, адже Усик є абсолютним фаворитом зустрічі.

"Для мене спортивної інтриги тут немає, оскільки Усик – це абсолютний фаворит і боксер зовсім іншого рівня. Бій цікавий виключно як унікальне медійне шоу. Локація і картинка біля пірамід – це топ. Плюс дві бойові дисципліни перетинаються – це завжди цікаво", – сказав Сіренко.

За його словами, Верховен може створити проблеми лише за рахунок колосальної фізичної сили, брудного клінчу та нетипової для боксу "кікбоксерської" біомеханіки ударів у перших раундах.

Натомість головними перевагами непереможного українця будуть недосяжний для Ріко боксерський IQ, робота ніг та колосальна різниця у досвіді класичного боксу.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Обидва бійці вже прибули до Єгипту та провели дуель поглядів на тлі пірамід.

Британський супертяж Дерек Чісора зробив несподіваний прогноз на зустріч. Водночас Олександр вчергове заявив, що до кінця його кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.