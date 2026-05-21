Це його вбиває: ексчемпіон світу – про публічні заяви Ф'юрі щодо Усика

Тоні Белью поділився думками щодо висловів Тайсона Ф'юрі (35‑2‑1, 24 КО) про Олександра Усика (24‑0, 15 КО) та невизнання ним справедливості обох поразок від українця.

Його слова передає Sky Sports.

Британець засудив таку поведінку свого земляка. Він пояснив, що "Циганський король" так робить, адже не може прийняти, що є хтось кращий за нього.

"Просто скажи так, як є. Він був кращим за тебе. Тайсон Ф'юрі 12 місяців принижував його, дегуманізував і ображав. А потім, коли Усик побив його, почалося: "Мене пограбували". Не було жодного: "Він неймовірний, я просто не думав, що він настільки хороший". Жодного визнання заслуг, на які Олександр заслуговує. Мені це не подобається. Коли тебе перемагає хтось кращий – просто визнай це. Це його вбиває. Найбільше йому розриває серце те, що він зустрів когось, хто просто кращий за нього. Але він не єдиний, і йому потрібно це прийняти", – сказав Белью.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі провели два очних протистояння у 2024 році. Спочатку українець переміг роздільним рішенням (115-112, 114-113, 113-114), а в реванші – одностайним (тричі 116-112).

Напередодні боксери знову відновили розмови про трилогію. "Циганський король" у притаманному собі стилі заявив, що хоче втретє розділити ринг з українцем, а той відповів, що готовий прийняти виклик.