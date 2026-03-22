Ми далі будемо робити те, що робимо, – Усик підбив підсумки вечора боксу Rising Stars

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про проведений вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions у Лісниках.

Його слова наводить Tribuna.

Український боксер подякував військовим, завдяки яким було можливо провести цю спортивну подію.

Також окремо Усик висловив слова вдячності президенту футбольного клубу Полісся Житомир Геннадію Буткевичу, який був одним із почесних гостей боксерського заходу, та британському супертяжу Ентоні Джошуа, який приїхав на подію в Україну.

"В першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям, які захищають країну, ЗСУ, за те, що вони дозволяють нам зробити цей вечір. Тут, до речі, присутні військові, які нас захищають. Хлопці, ви – неймовірна сила. Дякую вам. Я всім хочу подякувати за вашу присутність. Геннадію Владиславовичу (Буткевич – прим. ред.), дякую велике. Ей Джею, брате, дуже дякую. Всім присутнім. Друзі, ми далі будемо робити те, що робимо, бо караван йде, коли собаки гавкають. А ми будемо йти. Слава Богу за все. Слава Україні!" – сказав Усик.

Відзначимо, що у рамках вечора боксу відбулося 10 поєдинків, а деякі з них були дуже знаковими. Олександр Хижняк переможно дебютував на профі-рингу, а в головному бою події Даніель Лапін здолав Крістапса Бульмейстерса, захистивши титули IBF International і WBA Continental.

Також тріумфально провела дебют Кіра Макогоненко.

Додамо, що найближчий двобій Усика відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет). Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.