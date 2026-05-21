Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина
Олександр Усик (24-0, 15 КО) напередодні бою з Ріко Верховеном взяв участь у бліц-опитуванні, де назвав найвидатніших спортсменів в історії.
Його слова передає Home of Fight.
Боксеру треба було виділити по одному атлету в різних видах спорту. Серед них він назвав й одного українця, а також росіянина.
– Футбол?
– Кріштіану Роналду, Пеле, Андрій Шевченко.
– Можна вибрати тільки одного.
– Андрій Шевченко.
– Баскетбол?
– Мені подобаються три хлопці: Майкл Джордан, Скотті Піппен і Денніс Родман. Мені подобається Родман. Божевільний мужик. Але скажу – Джордан.
– Бокс?
– Мухаммед Алі.
– Теніс?
– Новак Джокович.
– ММА?
– Хабіб Нурмагомедов.
– Кікбоксинг?
– Ернесто Гост.
Нагадаємо, що битва Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Напередодні українець оцінив рівень свого наступного суперника. Він назвав, зокрема, його сильні сторони.