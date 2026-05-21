Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина

Олександр Усик (24-0, 15 КО) напередодні бою з Ріко Верховеном взяв участь у бліц-опитуванні, де назвав найвидатніших спортсменів в історії.

Його слова передає Home of Fight.

Боксеру треба було виділити по одному атлету в різних видах спорту. Серед них він назвав й одного українця, а також росіянина.

– Футбол?

– Кріштіану Роналду, Пеле, Андрій Шевченко.

– Можна вибрати тільки одного.

– Андрій Шевченко.

– Баскетбол?

– Мені подобаються три хлопці: Майкл Джордан, Скотті Піппен і Денніс Родман. Мені подобається Родман. Божевільний мужик. Але скажу – Джордан.

– Бокс?

– Мухаммед Алі.

– Теніс?

– Новак Джокович.

– ММА?

– Хабіб Нурмагомедов.

– Кікбоксинг?

– Ернесто Гост.

🐐 Oleksandr Usyk believes Khabib is the GOAT of MMA



Нагадаємо, що битва Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні українець оцінив рівень свого наступного суперника. Він назвав, зокрема, його сильні сторони.