Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина

Денис Іваненко — 21 травня 2026, 09:25
Усик назвав найкращих спортсменів в історії, виділивши українця та росіянина
Олександр Усик
Getty Images

Олександр Усик (24-0, 15 КО) напередодні бою з Ріко Верховеном взяв участь у бліц-опитуванні, де назвав найвидатніших спортсменів в історії.

Його слова передає Home of Fight.

Боксеру треба було виділити по одному атлету в різних видах спорту. Серед них він назвав й одного українця, а також росіянина.

– Футбол?

– Кріштіану Роналду, Пеле, Андрій Шевченко.

– Можна вибрати тільки одного.

– Андрій Шевченко.

– Баскетбол?

– Мені подобаються три хлопці: Майкл Джордан, Скотті Піппен і Денніс Родман. Мені подобається Родман. Божевільний мужик. Але скажу – Джордан.

– Бокс?

– Мухаммед Алі.

– Теніс?

– Новак Джокович.

– ММА?

– Хабіб Нурмагомедов.

– Кікбоксинг?

– Ернесто Гост.

Нагадаємо, що битва Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні українець оцінив рівень свого наступного суперника. Він назвав, зокрема, його сильні сторони.

Читайте також :
Верховен перед боєм з Усиком назвав головну відмінність між боксом і кікбоксингом
Новак Джокович Олександр Усик Андрій Шевченко

Олександр Усик

Він може тримати удар і бити: Усик оцінив рівень Верховена перед очним протистоянням
Усик назвав, скільки боїв проведе до завершення кар’єри
Усик: Вулична бійка Дюбуа та Вордлі завдала шкоди їхньому мозку
Ми не знаємо, чого від нього очікувати: катмен Усика – про бій з Верховеном
Усик відреагував на можливе повернення Ломаченка в професійний бокс

Останні новини