Він може тримати удар і бити: Усик оцінив рівень Верховена перед очним протистоянням

Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про Ріко Верховена, з яким 23 травня розділить ринг у битві за пояс WBC.

Його слова передає ТСН.

Він оцінив рівень нідерландського кікбоксера, який напередодні сказав, що його буде дуже важко нокаутувати.

"Я про це не думаю. Зараз медіадень, про щось треба говорити. Ми це все побачимо в суботу. Я ніколи не займався якимось свавіллям, казавши, що я когось поб'ю, когось знищу та все інше. Я буду продовжувати тримати цей баланс. Так що подивимося в суботу. Все чудово. Ми з командою зробили достатньо важку роботу, яку покажемо в суботу.

Не можна недооцінювати його навики, тому що це хлопець, який провів певну частину часу в ринзі та з топовими бійцями. Вони й ногами ж там били один одного по голові. Так що те, що він може тримати удар і бити – це однозначно. Шапками його не закидаємо, просто серйозно виходимо на серйозного опонента й усе", – сказав Усик.