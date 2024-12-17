Не бачу в цьому ні сенсу, ні можливості, ні бажання: Кличко – про бій з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) виключив варіант поєдинку з володарем титулів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він сказав у інтерв'ю Yotube-каналу "Бомбардир".

"Як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде, хто виграє, там будуть тільки ті, хто програв. Тому не бачу в цьому ні сенсу, ні можливості, ні бажання.

Пишаюся Усиком, що він став беззаперечним чемпіоном у хевівейті. Те, що ні мій брат, ні я не змогли. Він зробив це і те, що він віддав один титул і Дюбуа став чемпіоном, означає те, що в наступному поєдинку між Олександром та Ф’юрі 21 грудня, сподіваюся, Усик також здобуде перемогу. Але якщо цього не буде, то хтозна коли буде наступний беззаперечний чемпіон", – сказав Кличко.

Раніше Кличко також виключив повноцінне повернення у бокс, однак натякнув, що його дуже цікавить так званий "останній танець" і йому по силах це зробити.

Раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.