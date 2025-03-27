Це буде кінець його життя: ексчемпіон світу – про потенційний бій Джошуа – Пол

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) може відбити бажання у Джейка Пола (11-1, 7 КО) займатися боксом, якщо їхній бій відбудеться.

Про це Фроч сказав для SecondsOut.

"Це кінець гри. Я думаю, що Ей Джей занадто великий. Якщо він добре потрапить праворуч у скроню, якщо він донесе удар правою рукою в щелепу Фейка (гра слів "Jake-Fake" – прим.) Пола, то це може стати кінцем його життя, якщо він, чорт забирай, не буде обережним", – сказав Фроч.

Зазначимо, що Джейк Пол викликав британського боксера на бій. Промоутер Едді Гірн заявляв, що вони готові розглянути можливість поєдинку з американцем.

Після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Блогер Джейк Пол своєму останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.

Нагадаємо, провести бій проти Джошуа готовий і тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО).