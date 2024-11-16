Час Залізного Майка сплив: 58-річний Тайсон поступився Полу

У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) відбувся великий боксерський вечір. Головною подією турніру став бій 58-річного колишнього абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Майка Тайсона (50-7, 44 КО) проти 27-річного Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73)

З перших секунд Майк взяв ініціативу, але під кінець першого раунду завдяки джебам Пол не дав Тайсону розгулятися.

Третій раунд почався з хорошої атаки від Майка, але сили та швидкості не вистачило, щоб дійсно завдати проблем Джейку. Пол почав відповідати ударами. Сили почали поступово покидати "Залізного Майка".

Четвертий раунд бійці провели статично, почергово викидуючи удари без особливого успіху. Навіть фанати на стадіоні почали посвистувати через інертність спортсменів.

У середині 5 раунду Пол притис Тайсона до краю рингу та зміг пробити крізь блок. Тайсон вистояв та швидко перегрупувався. Легендарний боксер із кожним раундом проявляв все менше активності.

Після шостого раунду в Пола було вдвічі більше викинутих ударів (200-87) та майже в 4 рази більше влучань (59-16).

Молодий ютубер вдало тримав дистанцію джебом. Після 7 раунду він зробив 155 джебів (28 влучно), а у Майка було 58 спроб, з яких влучними були всього 5. 8 раунд пройшов за схожим сценарієм, тому нічого дивного, що судді віддали перемогу більш молодшому боксеру.

Бокс

Джейк Пол (США) – Майк Тайсон (США) UD 8 (80:72, 79:73, 79:73)

Нагадаємо, перед поєдинком Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.