Безладно розмахував джебом: ексчемпіон світу розкритикував Вордлі за бій з Дюбуа
Колишній чемпіон світу Карл Фроч звернув увагу на декілька помилок, які призвели до поразки Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) у реванші проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).
Його слова передає Boxing News.
"Я не знаю, що робив Фабіо Вордлі – його підборіддя стирчало вгору; він безладно розмахував джебом, це було просто жахливо. Він не виглядав мотивованим; не схоже, що він хотів бути в ринзі.
Можливо, перший бій занадто виснажив його. Він був не в формі, пропустив удар і ледве витримав перший раунд. Рефері дав йому всі можливі шанси.
Коли він захищається, він відвертає погляд і дивиться в підлогу. Це небезпечно – він не зосереджується і не дивиться на свого суперника", – сказав Фроч.
Нагадаємо, що реванш у Лондоні тривав неповні два раунди, коли Дюбуа вчергове затиснув суперника, викидаючи цілу серію потужних ударів. В один із моментів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник.
Після другої поразки Фабіо пообіцяв повернутися на ринг сильнішим. Натомість "Динаміт" зазначив, що тепер у боксі настала його ера.