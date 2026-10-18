Безладно розмахував джебом: ексчемпіон світу розкритикував Вордлі за бій з Дюбуа

Колишній чемпіон світу Карл Фроч звернув увагу на декілька помилок, які призвели до поразки Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) у реванші проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Його слова передає Boxing News.

"Я не знаю, що робив Фабіо Вордлі – його підборіддя стирчало вгору; він безладно розмахував джебом, це було просто жахливо. Він не виглядав мотивованим; не схоже, що він хотів бути в ринзі.

Можливо, перший бій занадто виснажив його. Він був не в формі, пропустив удар і ледве витримав перший раунд. Рефері дав йому всі можливі шанси.

Коли він захищається, він відвертає погляд і дивиться в підлогу. Це небезпечно – він не зосереджується і не дивиться на свого суперника", – сказав Фроч.