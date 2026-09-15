Правда відкрилася: ексчемпіон світу зробив чіткий висновок після титульної битви Гарсії та Бенна

Карл Фроч (33-2, 24 КО) висловився про перемогу Раяна Гарсії (26-2, 21 КО) над Конором Бенном (25-2, 14 KO) у поєдинку за титул WBC у напівсередній вазі.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Колишній чемпіон світу заявив, що цей бій дав відповідь на багато запитань. Зокрема, показав справжній рівень Бенна.

"Правда відкрилася. Конор Бенн продемонстрував, що не належить до світового рівня. У нього був один чудовий бій з Крісом Юбенком-молодшим, у якому він програв. Конор переміг Кріса в реванші, але Юбенк був одноманітним. Я не збираюся копатися в кар'єрі Бенна та критикувати його, але найкраща перемога Конора до цього – Кріс Алгієрі. Потім він ні з ким нормальним не бився. Якось Бенн дійшов до поєдинку за титул WBC, але, на жаль, він бився проти Раяна Гарсії, до того ж спустився в напівсередню вагу. Конор зробив усе, що міг, він здавався зосередженим, він вірив у себе. Але суть у тому, що Раян Гарсія – боєць зовсім іншого класу", – заявив Фроч.

Зазначимо, що Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця.

Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.

Нагадаємо, що раніше Раян висловився про свою перемогу. Він заявив, що не відчув сили Бенна.