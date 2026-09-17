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Ексчемпіон світу оцінив шанси Бенна здобути чемпіонський титул

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 17:49
Ексчемпіон світу оцінив шанси Бенна здобути чемпіонський титул
Конор Бенн
Ring Magazine

Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч вважає, що британець Конор Бенн (25-2, 14 KO) стати чемпіоном світу після поразки від Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Фроч закликав Бенна перейти у середню вагу.

"Проти бійців такого рівня, враховуючи його нинішній рівень, базові навички та відсутність аматорського досвіду, йому буде дуже, дуже складно перемогти когось у бою за титул чемпіона світу.

Він може піднятися у першу середню або середню вагу (69,9 або 72,6 кг) – тоді ситуація зміниться, і він буде великим бійцем у цьому дивізіоні. Найкращим я бачив його в першому бою з Юбенком-молодшим. Я знаю, що він програв, але в тому поєдинку він пройшов крізь стіну. Він виклався на максимум, продемонстрував велику мужність, і треба віддати йому належне. Я пишався ним.

Той бій був у середній вазі. Конор не суперсередньоваговик, насправді він, ймовірно, боєць першої середньої ваги. Але це небезпечний дивізіон, тому, ймовірно, середня вага. Хто знає?" – сказав Фроч.

Нагадаємо, що Раян Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця.

Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.

Карл Фроч Конор Бенн

Карл Фроч

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