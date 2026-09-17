Ексчемпіон світу оцінив шанси Бенна здобути чемпіонський титул
Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч вважає, що британець Конор Бенн (25-2, 14 KO) стати чемпіоном світу після поразки від Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).
Його слова передає Boxing News Online.
Фроч закликав Бенна перейти у середню вагу.
"Проти бійців такого рівня, враховуючи його нинішній рівень, базові навички та відсутність аматорського досвіду, йому буде дуже, дуже складно перемогти когось у бою за титул чемпіона світу.
Він може піднятися у першу середню або середню вагу (69,9 або 72,6 кг) – тоді ситуація зміниться, і він буде великим бійцем у цьому дивізіоні. Найкращим я бачив його в першому бою з Юбенком-молодшим. Я знаю, що він програв, але в тому поєдинку він пройшов крізь стіну. Він виклався на максимум, продемонстрував велику мужність, і треба віддати йому належне. Я пишався ним.
Той бій був у середній вазі. Конор не суперсередньоваговик, насправді він, ймовірно, боєць першої середньої ваги. Але це небезпечний дивізіон, тому, ймовірно, середня вага. Хто знає?" – сказав Фроч.
Нагадаємо, що Раян Гарсія переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця.
Спочатку він відправив британця у нокдаун, після чого пішов добивати. Рефері зупинив бій, коли Конор опинився біля канатів і вже не відповідав на удари.