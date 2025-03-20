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Було б цікаво: Кабаєл готовий вийти в ринг проти Джошуа

Руслан Травкін — 20 березня 2025, 21:40
Було б цікаво: Кабаєл готовий вийти в ринг проти Джошуа
Кріштіану Роналду та Агіт Кабаєл
Instagram agitkabayel

Тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) не проти вийти на ринг на бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він сказав у новому випуску власного подкасту.

"Бій проти Джошуа? Так, було б цікаво. У тому числі і зі спортивної точки зору.

Цікаво було б зрозуміти, як я виглядатиму на тлі Джошуа. Якщо ми говоримо саме про титульний бій, тоді є сенс хіба що в поєдинку з Джошуа.

Припускаю, що незабаром знову згадають про Деонтея Вайлдера. Але в його випадку сенс у поєдинку з ним є лише за рахунок імені, впізнаваності Вайлдера", – сказав Кабаєл.

Нагадаємо, в останньому бою Кабаєл нокаутом переміг 41-річного китайця Чжан Чжилея (27-3-1, 22 KO).

Колишній менеджер Володимира Кличка (64-5, 54 КО) Бернд Бенте говорив, що бій українця з Агітом заповнить будь-яку арену в Німеччині. 

Ентоні Джошуа Деонтей Вайлдер Агіт Кабаєл

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