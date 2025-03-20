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Його щелепа пробита: Пол викликав Джошуа на бій

Руслан Травкін — 20 березня 2025, 22:53
Його щелепа пробита: Пол викликав Джошуа на бій
Джейк Пол
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Відомий блогер та ютубер Джейк Пол (11-1, 7 КО) готовий провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він сказав у коментарі для Happy Punch.

"Я хочу битися з Джошуа. Надеру йому дупу. У нього немає навичок, а щелепа пробита. Я люблю тебе, ми друзі, але я хочу битися з тобою", – заявив він.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Пол здолав легендарного Майка Тайсона.

Нагадаємо, провести бій проти британця готовий і тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО).

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Бокс Ентоні Джошуа Джейк Пол

Джейк Пол

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