Його щелепа пробита: Пол викликав Джошуа на бій

Відомий блогер та ютубер Джейк Пол (11-1, 7 КО) готовий провести бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він сказав у коментарі для Happy Punch.

" Я хочу битися з Джошуа. Надеру йому дупу. У нього немає навичок, а щелепа пробита. Я люблю тебе, ми друзі, але я хочу битися з тобою", – заявив він.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Пол здолав легендарного Майка Тайсона.

Нагадаємо, провести бій проти британця готовий і тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО).

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.