Це справжнє божевілля: ексчемпіон світу відреагував на рішення Усика повернутись у крузервейт

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч відреагував на рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт, де українець хоче розділити ринг із Давідом Бенавідесом (32-0, 26 КО).

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

"Бенавідес – справді грізний боєць. Він вміє битися, він дуже якісний, сильний і шанований боксер. У нього потужний і швидкий удар. Він дуже міцний. Це справді класний боєць. Як на мене – це просто божевілля. Невже Усик божевільний? Можливо, він просто настільки сильно любить бокс? Звісно, ​​це буде дуже прибутковий поєдинок, але, гадаю, він міг би заробити ще більше, не наражаючи себе на такий величезний ризик. Тому я вважаю, що йому не варто опускатися у крузервейт і битися з кимось на кшталт Бенавідеса", – сказав Фроч.

Британець додав, що перемога в цьому протистоянні може зміцнити спадщину Олександра. Проте він вважає такий виклик занадто ризикованим:

"Якщо вже й опускатися в нижчу категорію, то краще обрати простішого суперника, розумієте? Провести спокійніший бій. А тут – одразу в пащу акули, маючи на меті знову стати чемпіоном світу у важкій вазі майже у 40 років. Це справжнє божевілля. Але якщо йому це вдасться – якщо він заробить гроші й стане чемпіоном, – тоді він увійде в історію як один із найвеличніших боксерів усіх часів. Проте мене трохи непокоїть те, що Усик вирішив піти на такий крок саме на цьому етапі своєї кар'єри".

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання змінити вагову категорію. Востаннє Усик змагався у крузервейті у 2018 році.

Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.