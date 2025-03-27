Джошуа готовий провести бій з Джейком Полом у 2025 році

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) готовий провести поєдинок з блогером та боксером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"Джошуа сказав, що він готовий до бою з Джейком Полом. Чому б і ні? Ми не захищаємо пояси чемпіона світу. Ми не намагаємося стати абсолютним чемпіоном. Це не наша мета зараз. Ми просто шукаємо бій.

І якщо є можливість заробити величезні гроші в поєдинку з Джейком Полом, треба бути дурнем, щоб відмовитися, коли ми в такому становищі. Тому так, ми відкриті до цього. Мені не подобається ця розмова про 2026 рік. За рік нічого не зміниться. Якщо хочеш зробити це – зробімо це зараз", – сказав Гірн.

Після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Блогер Джейк Пол своєму останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.

Нагадаємо, провести бій проти Джошуа готовий і тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО).