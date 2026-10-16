Йди у ва-банк: Фроч вказав на слабкість Вордлі та дав пораду перед реваншем із Дюбуа

Колишній чемпіон світу Карл Фроч розповів, що головною проблемою Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) перед реваншем проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) є брак досвіду, коли ще змалку проходиш раунд за раундом.

Його слова цитує Sun Sport.

"Знаєте, потрібно пройти школу аматорського боксу, здобути цей багаж, а потім поступово підніматися: бої початкового рівня, регіональні пояси, рівень чемпіона Британії, пару захистів, кілька 12-раундових дистанцій... А він усе це просто проскочив. Він перестрибнув чергу, а це мало кому вдається", – заявив Фроч.

49-річний ексбоксер додав, що Вордлі вдається перемагати своїх суперників виключно завдяки нокаутуючому удару, яким володіють справжні гевівейтери.

"Якби вони билися 10 разів, я б сказав, що Фабіо програє всі 10 – особливо на дистанції у 12 раундів, якщо тільки не ризикне з перших секунд. Моя порада для Фабіо Вордлі, якщо ти мене чуєш: йди у ва-банк", – зазначив Фроч.

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Раніше Фабіо спрогнозував швидкий фінал другого поєдинку та наголосив, що має достатньо сили, аби покласти майбутнього суперника на канвас.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.