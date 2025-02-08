Пол: Канело уникнув бою проти мене

YouTube-блогер Джейк Пол (11-1, 7 KO) звинуватив чемпіона WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO) у зриві їх поєдинку.

Про це він розповів в Instagram.

"Канело уникнув бою проти мене, Джейка Пола, і тепер є рабом, що не поважає гордість мексиканського народу, який підтримує його на території США.

Це й не дивно, якщо за всю свою карʼєру він нічого не зробив для боксу поза рингом. Я нове обличчя боксу. Ви не можете провести найбільший бій 2025 року без мого імені. Коли всі ваші події зазнають невдачі і втратять гроші, ви зрозумієте, хто є королем спорту.

28 років. Найбільший бій в історії боксу. Я сам свій бос. Я нікому не належу. 5 років у боксі. Усі ви хочете побачити мою невдачу, але у Бога інші плани. Це епоха добра. Епоха слона. Це ера MVP", – написав Пол.