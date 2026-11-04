Потенційний суперник Усика розкритикував Канело після перемоги в титульному бою

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) залишився розчарований виступом Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) у поєдинку проти Крістіана Мбіллі (29-1-1, 24 KO) за титул WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє Fight Hub TV.

"Канело заробляє стільки грошей, він же, мовляв, найкращий боксер у світі, чи не так? Ми очікуємо, що він вийде на ринг і нокаутує цього хлопця. Ми не очікуємо, що він вийде та буде чекати на контратаки. Якщо суперник не завдає ударів, то нехай це робить Сауль. Нехай вийде на ринг, чинитиме тиск, використовує свій захист, рухи головою – те, що він робив у поєдинку проти Калеба Планта. Тож, на мою думку, ти отримуєш 40-50 мільйонів доларів – це величезні гроші. Ти повинен бути готовий викластися на повну в кожному раунді – від першого до дванадцятого. І я не намагаюся нікого обмовляти чи щось таке, але хіба це не правда? Хіба не це ви бачите хлопці? Просто було занадто багато очікувань", – сказав Бенавідес.

"Бандера Рохо" заявив, що мексиканець мав продемонструвати перевагу у класі в домінуючому стилі. На його думку, Альварес не показує того, чого від нього очікують у ринзі:

"Як боєць Канело набагато кращий за Мбіллі. Ви ж це бачили, у нього більше прийомів. Просто він не прагнув нокауту так, як мав би. Я вважаю, що якщо ти кращий за суперника, маєш більше навичок, то треба випробувати їх на практиці, особливо якщо отримуєш такі гроші. Ось так я думаю. Я вважаю, що він показав чудовий виступ, але йому просто треба було… Думаю, він міг би нокаутувати всіх цих хлопців, особливо такого, як Мбіллі. Крістіан бився боязко, але ж ти знаєш, що битимешся проти суперника, який боїться – треба тиснути на нього, поводитися як Хуліо Сезар Чавес і здобути той нокаут. Він занадто хороший боксер, щоб просто так розслаблятися, особливо заробляючи такі великі гроші".

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

До цього протистояння мексиканець готувався у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Українець був присутній на поєдинку та привітав його із тріумфом.

Після бою Альварес назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що Бенавідес може у 2027 році побитись з Усиком. Про це напередодні розповів сам українець, який збирається змінити вагову категорію.