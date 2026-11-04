Це не найкраще рішення для нього: непереможений чемпіон – про бій Усика з Бенавідесом

Володар пояса WBC в першій напівсередній вазі Далтон Сміт (20-0, 14 КО) розповів, що думає про можливий поєдинок між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО).

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

"З огляду на час та останні виступи Усика, це не найкраще рішення для нього. Треба також подивитися на суперників, із якими він бився. Вони були значно більшими та повільнішими. А Бенавідес має темп роботи, як у боксера середньої ваги. Вважаю Давіда неймовірним боксером. Він постійно тисне на суперника. Усик бився в надважкій вазі, де боксери значно більші та повільніші. Вони не можуть працювати з такою інтенсивністю, як Бенавідес. І я думаю, що після такого тривалого перебування в хевівейті повернутися вниз і битися так, як раніше у важкій вазі, буде складніше", – сказав Сміт.

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести бій із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

Востаннє Усик змагався в цьому дивізіоні у 2018 році. Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного поєдинку з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.