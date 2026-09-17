Усик показав спільне тренування з Канело Альваресом у своєму залі

Український боксер Олександр Усик показав спільне тренування із зірковим колегою Саулем "Канело" Альваресом.

Мексиканський спортсмен зараз готується до наступного поєдинку в Іспанії, де проводить заняття у залі колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Усик опублікував кадри, на яких вони разом працюють на бігових доріжках. Боксери провели спільне тренування, продемонструвавши, що навіть під час підготовки до різних боїв знаходять час для роботи пліч-о-пліч.

Нагадаємо, бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У межах підготовки до зустрічі мексиканець прибув у тренувальний табір Олександра Усика.

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Востаннє Канело виходив на ринг у вересні 2026-го, коли у битві за абсолютпоступився Теренсу Кроуфорду. Натомість Мбіллі в андеркарді мегафайту Альварес – Кроуфорд розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати реванш Канело – Кроуфорд.