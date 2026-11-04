Саме в цьому й полягає виклик: Спенсер назвав головну мотивацію Усика повернутись у крузервейт

Колишній британський боксер Спенсер Олівер розповів, як ставиться до можливого протистояння Олександра Усика (25-0, 16 КО) з Давідом Бенавідесом (32-0, 25 КО) у крузервейті. Він вважає, що українець вирішив змінити вагову категорію не через гроші, а спадщину.

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

"Я зовсім не думаю, що справа у грошах. Думаю, річ у викликах, нових цілях. Усик хоче випробувати себе. Олександр уже зачистив надважку вагу. Якщо подивитися, він переміг усіх і декого навіть двічі. Ти говориш про фінансову винагороду, а він – про виклики та цілі, про те, що мотивуватиме його на цьому етапі кар'єри. Я говорю про спадщину, нові цілі та те, чого він хоче досягти. Він піднявся в надважку вагу й зробив це. Ми бачили, як Рой Джонс зробив те саме: переміг Джона Руїса, а потім повернувся назад. Але Антоніо Тарвер його знищив. Розумієте, це виявилося для нього надто складним випробуванням", – сказав Спенер.

Експерт вважає, що українець тріумфальним поверненням у рідну вагову категорію може піднятись в ієрархії найкращих боксерів усіх часів:

"Якщо Олександр Усик повернеться до важкої ваги й переможе Девіда Бенавідеса, який, гадаю входить до трійки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, це буде неймовірне досягнення. До того ж ми навіть не знаємо, наскільки високою є стеля його можливостей. Я вважаю це чудовим викликом. Я радше підтримую таку ідею. Якщо він це зробить, хіба це не закріпить за ним статус одного з найвидатніших боксерів усіх часів? Саме в цьому й полягає виклик", – сказав Олівер.

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести поєдинок із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

Востаннє Усик змагався в цьому дивізіоні у 2018 році. Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.