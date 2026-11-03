Робить це заради спадщини та чемпіонських титулів: Алгієрі – про можливий бій Усика з Бенавідесом

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі вважає, що потенційний бій між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО) у крузервейті дійсно має сенс.

Його цитує BoxingScene.

"Цей бій справді має сенс, якщо його вдасться організувати. Але, чорт забирай, Усик просто неймовірний. У нього божевільна ідея – у 39 років скинути понад 25 фунтів (близько 11 кг), щоб перейти в нижчу вагову категорію та зустрітися з бійцем, який перебуває на піку своєї кар'єри", – заявив американець.

На його думку, Усик хоче влаштувати такий поєдинок не заради супербою з великим гонораром, а заради спадщини та чемпіонських титулів.

"Він робить це заради спадщини та чемпіонських титулів. Хоче повернутися в нижчу вагову категорію та досягти чогось грандіозного. Неймовірного. Якби він просто хотів заробити великі гроші, то міг би знову побитися з Ріко Верховеном. Або з ким там ще? З Джейком Полом чи кимось із подібних суперників. Але ні, він прагне увійти в історію та здобути чемпіонські титули", – зазначив Алгієрі.

Нагадаємо, що Усик вже заявив, що зачистив надважкий дивізіон, тому планує повернутись у крузервейт. Олександр хоче побитися проти Девіда Бенавідеса.

Американець, який 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка, вже відреагував на таке бажання українського боксера. Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Зазначимо, що непереможений український боксер залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.