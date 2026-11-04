Він уже не молодшає: ексчемпіон Великої Британії – про рішення Усика змінити вагову категорію

Колишній британський боксер, а нині коментатор Пол Сміт поділився думками щодо рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт і побитись проти Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

"Відверто кажучи, я досі цього не бачу. Востаннє Усик вкладався в ліміт цього дивізіону ще у 2018 році. Він уже не молодшає. Ми всі помітили певний спад, хоча, мабуть, ніхто з нас не хоче цього визнавати. Це було помітно в його останньому бою з Ріко. Особисто я вважаю, що цей поєдинок для Олександра – абсолютно невдалий варіант. Це не прощальний акорд. Бенавідес – справжній звір у першій важкій вазі. І я не кажу, що найкраща версія Усика в крузервейті не перемогла б Давіда. Перемогла б. Але тієї найкращої версії вже немає", – сказав Сміт.

Експерт вважає, що українець дуже ризикує, ухвалюючи таке рішення. Він би не хотів, щоб Олександр зіпсував свою ідеальну спадщину:

"На мою думку, опускатися у вазі та ризикувати зруйнувати свою спадщину в бою з молодим, голодним до перемог, технічним і дуже активним Бенавідесом – абсолютно неправильне рішення для Усика. Я не думаю, що хотів би дивитися на це. Не хотів би, щоб Олександр опускався у вазі й ризикував своєю репутацією. Не думаю, що в Усика зараз найкращий вік для такого поєдинку. Мені здається, він уже продемонстрував кілька ознак вікових змін. Я не хотів би, щоб історія запам'ятала цей результат саме таким, яким він може бути, адже в їхньому піку все склалося б зовсім інакше. Я хотів би побачити їхній бій у найкращій формі, але чи дивитимуся я його? Безумовно. Чи став би він мегафайтом? Безумовно".

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести поєдинок із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

Востаннє Усик змагався в цьому дивізіоні у 2018 році. Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.