Я завжди був його прихильником: Кроуфорд – про Канело

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) відреагував на перемогу Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO) у поєдинку за пояс WBC у другій середній вазі.

Своїми думками він поділився в соцмережі X.

"Канело – справжній красень. Я завжди був його прихильником! Якщо подивитися на його рекорд, можна говорити що завгодно, але він завдав багатьом бійцям першої поразки в кар'єрі. Респект, чемпіоне! Для мене було честю розділити з тобою ринг", – написав Кроуфорд.

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

Кроуфорд провів свій останній бій у кар'єрі саме проти мексиканця. У вересні 2025 року він здолав Сауля в поєдинку за звання абсолюта.

Напередодні Альварес заявив, що хотів би провести реванш із "Бадом". Цей бій має бажання організувати й Туркі Аль аш-Шейх.