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Сподіваюся, що цей бій вдасться організувати: Канело назвав бажаного суперника після перемоги над Мбіллі

Денис Іваненко — 1 листопада 2026, 11:31
Сподіваюся, що цей бій вдасться організувати: Канело назвав бажаного суперника після перемоги над Мбіллі
Сауль Альварес
Getty Images

Володар пояса WBC у другій середній вазі Сауль Альварес (64-3-2, 39 KO) одразу після перемоги над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO) заявив, що хоче провести реванш із Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Про це повідомляє Fight Hub TV.

"Сподіваюся, що Кроуфорд вирішить відновити кар'єру. Чесно кажучи, я дуже хотів би провести цей реванш.

Якщо ні, то я просто продовжу свою кар'єру. Але дуже сподіваюся, що цей бій вдасться організувати", – сказав Канело.

Зазначимо, що боксери ділили ринг у вересні 2025 року. Тоді американець переміг одностайним рішенням суддів в бою за статус абсолютного чемпіона світу.

Після того поєдинку Теренс оголосив про завершення кар'єри. Сам мексиканець не бився понад 13 місяців.

Напередодні він повернув собі титул WBC, здолавши француза Мбіллі. Рефері зафіксували тріумф Альвареса з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

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