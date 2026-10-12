Це нагода спробувати все виправити: у Queensberry Promotions назвали наступного суперника Усика

Представник Queensberry Promotions Дев Сахні переконаний, що наступним суперником Олександра Усика (25-0, 16 КО) знову може стати нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО).

Про це він висловився на власному Ютуб-каналі.

"Все зводиться до одного суперника, з яким він реально може побитися – це Ріко Верховен. У Ріко наразі немає запланованого бою", – заявив Сахні.

Також він розповів, що Верховен досі чекає рішення після поданої апеляції щодо спірного моменту зупинки бою проти Усика. У Федерації боксу Єгипту впевнені, що зупинка поєдинку відбулася вже після гонга, тому рішення про перемогу Олександра не було справедливим.

За словами Сахні, Ріко добре боксував у протистоянні з непереможеним українцем, тому потенційний реванш обіцяє бути інтригуючим та, ймовірно, найгучнішим боєм, який доступний для Усика.

"Поєдинок із Вайлдером був би масштабнішим, але оскільки домовитися про гонорар не вдалося, залишається варіант із Ріко. Усик, мабуть, розраховує цього разу завершити справу переконливо й без жодних питань. Слухайте, він і минулого разу переміг, але ситуація дещо затьмарила його репутацію – сам факт того, що після бою взагалі виникли суперечки. Згадайте: це був кікбоксер проти найкращого боксера світу – здавалося б, у нього не було жодних шансів. Але його активність, наполегливість, команда Пітера Ф'юрі, весь цей антураж аутсайдера та історія в дусі "Роккі" перетворили той вечір на справжній кошмар для Олександра Усика: він вийшов із рингу в атмосфері скандалу, що зовсім не відповідало очікуванням. Гадаю, це нагода спробувати все виправити", – сказав представник Queensberry Promotions.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена достроково наприкінці 11 раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки Олександр мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Раніше нідерландець зізнався, що ще декілька тижнів не міг зібратися, щоб переглянути момент із зупинкою двобою. Верховен вже пропонував 39-річному боксеру з Криму провести реванш після того, як українець звільнив свої чемпіонські пояси.

Водночас Усику приписують трилогію з Тайсоном Ф'юрі та зацікавленість у поєдинку проти Девіда Бенавідеса. А от зустрічі з Деонтеєм Вайлдером, схоже, вже не буде через зірвані перемовини.