Господь розпорядиться по-своєму: Красюк – про повернення пікової форми Усика та закінчення кар'єри

Промоутер Олександр Красюк розповів, що Олександру Усику (25-0, 16 КО) та будь-якому іншому боксеру складно повернути свою найкращу форму, яка втрачається із роками.

Про це він висловився в інтерв'ю Boxing News.

"На жаль, з часом ми не молодшаємо. Нічого з цим не вдієш. Хоч би як добре ми тренувалися, хоч би як рано вставали, хоч би які дистанції та з якою швидкістю долали – час бере своє", – Красюк.

Відомий функціонер додав, коли боєць десятиліттями наполегливо працює без належного відпочинку і не втрачає концентрації, то психологічно та ментально пройти через це знову – надзвичайно складне завдання. За його словами, найважче у боксі та житті боксера – тренувальний табір, а не сам поєдинок.

"Бій – це свято, тріумф. А тренувальний табір – це випробування, яке треба подолати. Тут потрібні кам'яне серце, сталеві нерви й просто шалена рішучість, щоб знову в це зануритися, не маючи належної мотивації. Тож маємо те, що маємо, але побачимо. Можливо, Господь розпорядиться по-своєму, і Усик раптом вирішить завершити кар'єру, пішовши з боксу на самій вершині", – зазначив колишній промоутер непереможеного українця.

Зазначимо, що Красюк був промоутером Усика до літа 2025 року. Сторони припинили співпрацю перед реваншем українця з Даніелем Дюбуа.

Фахівець після цього неодноразово радив боксеру завершити кар'єру. Він вважає, що "краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше".

Раніше Красюк пояснив, чому проігнорував Усика у запитанні про найкращих боксерів гевівейту на цей час.

Цікаво, що український боксер досі не має офіційного призначення наступного бою. Його перемовини з Деонтеєм Вайлдером були зірвані. Також йому приписували трилогію з Тайсоном Ф'юрі та реванш проти Ріко Верховена.